Bugün 13 Ocak Masterchef Ünlüler konuklarından birisi Fırat Aydınus oldu. Fırat Aydınus'un hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Fırat Aydınus kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne? Fırat Aydınus ile ilgili bilgiler haberimizde...

Bugün yayınlanacak olan Masterchef Ünlüler programının konukları arasında yer alan isimlerden birisi Fırat Aydınus oldu. Fırat Aydınus hakkında, Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Masterchef Ünlüler konuğu Fırat Aydınus'un hayatı ve biyografisi nedir? merak edildi. İşte detaylar...

FIRAT AYDINUS KİMDİR?

Fırat Aydınus (d. 25 Ekim 1973; İstanbul), eski Türk futbol hakemi.

Hakemliğe 1993 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. MHK tarafından görevden alındıktan 85 gün sonra göreve geri dönmüştür. Aydınus, 22 Mayıs 2022 tarihinde yönettiği Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının ardından hakemlik kariyerini noktalamıştır.

FIFA hakemliği için 2014 yılında yapılan YoYo testlerini geçemeyen Aydınus listeden çıkartılmıştır. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Aydınus'un da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı. 2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı taktı. Profesyonel kariyerinde Süper Lig'te toplam 346 maçta görev yapmıştır. 2010-11, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında 1. Lig play-off finallerini yönetmiştir. Fırat Aydınus tüm bunların yanında Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 ve 3. Lig Play-off'larında 1 kez hakemlikte yapmıştır. Kariyeri boyunca yönettiği 458 maçta 1954 sarı, 164 kırmızı kart göstermiş, bu maçlarda 136 kez de penaltı kararı vermiştir.