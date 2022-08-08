Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus kaç yaşında, nereli? Fırat Aydınus hayatı ve biyografisi!
Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Fırat Aydınus izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Fırat Aydınus kaç yaşında, nereli? Fırat Aydınus hayatı ve biyografisi! Fırat Aydınus kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Fırat Aydınus hakkında araştırmalar yapılıyor. Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus kaç yaşında, nereli? Fırat Aydınus hayatı ve biyografisi!
FIRAT AYDINUS KİMDİR?
Doğum tarihi: 25 Ekim 1973
(48 yaşında)
İstanbul
Boy: 1,8 m
Hakemliğe 1993 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. MHK tarafından görevden alındıktan 85 gün sonra göreve geri dönmüştür. Aydınus, 22 Mayıs 2022 tarihinde yönettiği Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının ardından hakemlik kariyerini noktalamıştır.
FIFA hakemliği için 2014 yılında yapılan YoYo testlerini geçemeyen Aydınus listeden çıkartılmıştır.[3] 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Aydınus'un da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.[4] 2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı taktı. Profesyonel kariyerinde Süper Lig'te toplam 346 maçta görev yapmıştır. 2010-11, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında 1. Lig play-off finallerini yönetmiştir. Fırat Aydınus tüm bunların yanında Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 ve 3. Lig Play-off'larında 1 kez hakemlikte yapmıştır. Kariyeri boyunca yönettiği 458 maçta 1954 sarı, 164 kırmızı kart göstermiş, bu maçlarda 136 kez de penaltı kararı vermiştir.