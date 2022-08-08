Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Fırat Aydınus hakkında araştırmalar yapılıyor. Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus kaç yaşında, nereli? Fırat Aydınus hayatı ve biyografisi!

Doğum tarihi: 25 Ekim 1973

(48 yaşında)

İstanbul

Boy: 1,8 m

Hakemliğe 1993 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. MHK tarafından görevden alındıktan 85 gün sonra göreve geri dönmüştür. Aydınus, 22 Mayıs 2022 tarihinde yönettiği Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının ardından hakemlik kariyerini noktalamıştır.

FIFA hakemliği için 2014 yılında yapılan YoYo testlerini geçemeyen Aydınus listeden çıkartılmıştır.[3] 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Aydınus'un da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.[4] 2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı taktı. Profesyonel kariyerinde Süper Lig'te toplam 346 maçta görev yapmıştır. 2010-11, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında 1. Lig play-off finallerini yönetmiştir. Fırat Aydınus tüm bunların yanında Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 ve 3. Lig Play-off'larında 1 kez hakemlikte yapmıştır. Kariyeri boyunca yönettiği 458 maçta 1954 sarı, 164 kırmızı kart göstermiş, bu maçlarda 136 kez de penaltı kararı vermiştir.