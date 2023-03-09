Fiorentina Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fiorentina Sivasspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, Fiorentina ile bu akşam karşı karşıya geliyor. Fiorentina Sivasspor maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Fiorentina Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Fiorentina Sivasspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Fiorentina Sivasspor maçı ile ilgili tüm detaylar...

Fiorentina Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, Fiorentina ile bu akşam karşı karşıya geliyor. Fiorentina Sivasspor maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Fiorentina Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Fiorentina Sivasspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Fiorentina Sivasspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

FİORENTİNA - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fiorentina - Sivasspor maçı saat 23.00'te başlayacak.

FİORENTİNA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fiorentina - Sivasspor maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

FİORENTİNA - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Sivasspor maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

FİORENTİNA - SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fiorentina - Sivasspor maçı Floransa'da, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak.