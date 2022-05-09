Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fiorentina - Roma maçı şifresiz mi?
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Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Fiorentina - Roma bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fiorentina - Roma maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Fiorentina - Roma karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fiorentina - Roma maçı şifresiz mi? Fiorentina - Roma maçı hakemi kim? Fiorentina - Roma maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Fiorentina - Roma Serie A maçı, 09.05.2021 Pazartesi bugün saat 20.00'de başlayacak.
Fiorentina - Roma Serie A maçı S Sport'tan yayınlanacak.
Fiorentina - Roma maçını izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.
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