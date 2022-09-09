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Fiorentina - RFS maç özeti! Fiorentina - RFS maç özeti izle (VİDEO)

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Fiorentina - RFS maç özeti! Fiorentina - RFS maç özeti izle (VİDEO)

UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubu maçında Fiorentina - RFS karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Fiorentina - RFS maç özeti! Fiorentina - RFS maç özeti izle (VİDEO)

Uefa Avrupa Konferans Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubu maçında Fiorentina - RFS karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Fiorentina - RFS maç özeti! Fiorentina - RFS maç özeti izle (VİDEO)

FİORENTİNA - RFS MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!

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