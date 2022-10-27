Fiorentina - M. Başakşehir maçı saat kaçta? 27 Ekim Fiorentina - M. Başakşehir ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fiorentina, sahasında M. Başakşehir'i ağırlıyor. Maçın saat kaçta başlayacağı merak edildi. Peki, Fiorentina - M. Başakşehir maçı saat kaçta? 27 Ekim Fiorentina - M. Başakşehir ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Fiorentina - M. Başakşehir maçı hangi TV'de olacak? Fiorentina - M. Başakşehir ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...