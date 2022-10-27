Fiorentina - M. Başakşehir maçı saat kaçta? 27 Ekim Fiorentina - M. Başakşehir ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fiorentina, sahasında M. Başakşehir'i ağırlıyor. Maçın saat kaçta başlayacağı merak edildi. Peki, Fiorentina - M. Başakşehir maçı saat kaçta? 27 Ekim Fiorentina - M. Başakşehir ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Fiorentina - M. Başakşehir maçı hangi TV'de olacak? Fiorentina - M. Başakşehir ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
Temsilcimiz M. Başakşehir bugün Fiorentina ile karşılaşacak. Avrula Ligi ve Konferans Ligi gruplarının 5. maçlarında Fiorentina - M. Başakşehir maçı saat kaçta başlıyor merak edildi. Peki, Fiorentina - M. Başakşehir maçı saat kaçta? 27 Ekim Fiorentina - M. Başakşehir ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Fiorentina - M. Başakşehir maçının hakemleri kimdir? Detaylar sizlerle...
Fiorentina - M. Başakşehir maçı 27 Ekim Perşembe bu akşam saat 19:45 'de başlayacak.
Fiorentina - M. Başakşehir maçı Exxen TV ve TV8.5 kanallarında yayınlanacak.
Fiorentina - M. Başakşehir maçı, Floransa'da, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak.