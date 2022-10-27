Fiorentina - M. Başakşehir maçı kaç kaç, maç özeti izle! Fiorentina - M. Başakşehir maçının gollerini kim attı? Maçın gollerini izle!
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Fiorentina - M. Başakşehir maçında 2. yarı oynanıyor. Maçta atılan golleri ve maçın özetini izlemek isteyen vatandaşlar, Fiorentina - M. Başakşehir maçı kaç kaç, maç özeti izle! Fiorentina - M. Başakşehir maçının gollerini kim attı? Fiorentina - M. Başakşehir maçının gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, Fiorentina - M. Başakşehir maçı kaç kaç? Fiorentina - M. Başakşehir maçı bitti mi? Fiorentina - M. Başakşehir maçının özeti yayınlandı mı? İşte detaylar...
Fiorentina - M. Başakşehir maçı kaç kaç devam ediyor? Maç bitti mi? UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. maçında Fiorentina, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Saat 19.45'te başlayan mücadeleyi Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetiyor. Fiorentina - M. Başakşehir maçı kaç kaç, maç özeti izle! Fiorentina - M. Başakşehir maçının gollerini kim attı? Fiorentina - M. Başakşehir maçının gollerini izle!
Fiorentina - M. Başakşehir maçı 27 Ekim Perşembe bu akşam saat 19:45 'de başlayacak.
Fiorentina - M. Başakşehir maçı Exxen TV ve TV8.5 kanallarında yayınlanacak.
Fiorentina maçı 2-1 kazandı.
Fiorentina - M. Başakşehir maçı 2-1 Fiorentina'nın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 2-1 sona erdi. Maçta atılan goller şöyle:
Fiorentina'nın golleri:
- 26. dakika : Luka Jovic
- 61. dakika : Luka Jovic
Başakşehir'in golleri:
- 14. dakika : Danijel Aleksic
MAÇ SONUCU : FİORENTİNA 2 - 1 M. BAŞAKŞEHİR
Maçın bitiminin ardından Youtube Exxenspor kanalında maçın özeti yayınlanacaktır.
FİORENTİNA - M. BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Maçı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.
Fiorentina: Gollini, Doda, Milenkovic, Igor, Terzic, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Saponara, Jovic
Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Chouiar, Okaka