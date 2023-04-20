Fiorentina - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fiorentina - Lech Poznan maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi hedefine ulaşmak isteyen Fiorentina - Lech Poznan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fiorentina - Lech Poznan maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fiorentina - Lech Poznan maçı ne zaman?