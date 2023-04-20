Fiorentina - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fiorentina - Lech Poznan maçı şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi hedefine ulaşmak isteyen Fiorentina - Lech Poznan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fiorentina - Lech Poznan maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fiorentina - Lech Poznan maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanla beklenen müsabakada Fiorentina - Lech Poznan karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fiorentina - Lech Poznan maçı şifresiz mi? Fiorentina - Lech Poznan maçı hakemi kim? Fiorentina - Lech Poznan maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fiorentina - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fiorentina - Lech Poznan maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Fiorentina ile Lech Poznan arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Fiorentina-Lech Poznan Maçı, 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Fiorentina-Lech Poznan Maçı, saat 19:45 başlayacak.
Fiorentina ve Lech Poznan, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final maçı, Floransa'da, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak.