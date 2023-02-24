UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi bugün saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Başakşehir'in rakibi Gent olurken, Sivasspor ise Fiorentina ile eşleşti. Peki, Fiorentina hangi ülkenin takımı? Fiorentina nerede, hangi ülkede bulunur? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor'un rakibi Fiorentina oldu. Bunun ardından futbol severler, Fiorentina hangi ülkenin takımı? Fiorentina nerede, hangi ülkede bulunur? Fiorentina takımı hangi ligde bulunuyor, kaçıncı sırada? merak etti. İşte ayrıntılar...

FİORENTİNA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Associazione Calcio Firenze Fiorentina SpA veya kısaca ACF Fiorentina, İtalya'nın Toscana bölgesinin önemli şehirlerinden Floransa'da kurulmuş futbol kulübü.

1926 yılında kurulan ACF Fiorentina takımının ilk kurulduğu günlerde Kırmızı - Beyaz olan renkleri, 1928 yılında bugünkü haliyle Mor - Beyaza çevrilmiştir. O günden beri takım "i Viola" (Morlar, Menekşeler) olarak bilinmektedir. Futbol takımı iç saha maçlarını 47.282 seyirci kapasiteli 'Comunale' Stadium "Artemio Franchi"'da yapmaktadır. 2000-2001 sezonu başında Fatih Terim teknik direktörlüğe getirilmiştir. Seri A'da 18 hafta boyunca alınan başarılı sonuçlara rağmen kulüp başkanı Cechi Gori ile anlaşamayan Fatih Terim istifa etmiştir. Görev yaptığı 6 aylık süre içinde İtalya futbolunun önde gelen takımları Milan, Juventus ve Roma'ya karşı gayet başarılı sonuçlar almış ve İtalya Kupasında Milan'ı eleyerek finale yükselmiştir. Final maçlarında Parma takımını Roberto Mancini yönetiminde safdışı bırakarak İtalya Kupasını kazanmışlardır. 2005-2006 sezonunu 4. sırada bitirip UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanmışlardır. Hemen akabinde 2006-2007 sezonu başında patlak veren futbol skandalı sonrasında şike yaptıkları gerekçesiyle Juventus ve Lazio kulüpleriyle birlikte küme düşürülmüşler, sonrasında Lazio kulübüyle birlikte bu cezaları eksi puanla lige başlamaya çevrilmiştir.

İtalya futbolunun en başarılı takımlarından biri olan Fiorentina zaman zaman Avrupa kupalarında başarılar kazanmıştır. 1960-61 sezonunda ilk kez düzenlenen UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan ilk takımdır. 2 ayaklı oynanan finalde Rangers FC'i İskoçya'da 2-0 ve İtalya'da 2-1 toplamda 4-1 yenerek kupaya uzanmıştır. Ertesi sezon tekrar kupada final oynamıştır. Tek maç üzerinden oynanması planlanan kupa finalinde İskoçya'nın Ibrox Stadyumu'nda Atlético Madrid ile 1-1 berabere kalmıştır. Bunun üzerine maç Almanya'nın Stuttgart şehrindeki Neckarstadion stadında tekrar oynamıştır ve rakibine 3-0 yenilerek kupayı kaybetmiştir.

Kulüpte bir dönem Muhammed Salah, Franck Ribéry, Gabriel Batistuta, Adrian Mutu ve Mario Gómez gibi yıldızlar oynamıştır. Türk futbolunun yakından tanıdığı Felipe Melo, Lefter Küçükandonyadis, Haris Seferovic, Can Bartu, Tomáš Ujfaluši ve Raşid Gezzal bir dönem Fiorentina forması giymiştir.

FİORENTİNA HANGİ LİGDE, KAÇINCI SIRADA?

Fiorentina, Serie A'da bulunan bir takımdır. Fiorentina şuanda ligde 25 puanla 14. sırada yer alıyor.