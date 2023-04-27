İtalya Kupası mücadelesinde Fiorentina - Cremonese karşılaşması oynanacak. Futbol dünyasının yıldız oyuncularına sahip olan iki takımın karşılaşmasını heyecanla bekleyen futbolseverler arama motorlarında Fiorentina - Cremonese maçının ne zaman olduğunu ve hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? Fiorentina - Cremonese maçı hangi kanalda? Fiorentina - Cremonese canlı izleme linki var mı?

Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. İtalya Kupası'nda oynanacak olan yarı final maçına az zaman kala futbolseverler maçın detaylarını Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? Fiorentina - Cremonese maçı hangi kanalda? Fiorentina - Cremonese canlı izleme linki var mı? soruları ile araştırdı. İtalya Kupası'nda yaşanacak olan yarı final maçı heyecanıyla ilgili Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? Fiorentina - Cremonese maçı hangi kanalda? Fiorentina - Cremonese canlı izleme linki var mı? soruları merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

FİORENTİNA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina - Cremonese maçı 27 Nisan günü saat 22.00'de oynanacak.

FİORENTİNA - CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Cremonese karşılaşması TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.