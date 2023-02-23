Fiorentina - Braga ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Şubat UEFA Avrupa Konferans Ligi Fiorentina - Braga şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 32 rövanş maçları bugün oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fiorentina - Braga maçı oldu. Peki, Fiorentina - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Şubat UEFA Avrupa Konferans Ligi Fiorentina - Braga şifresiz mi? Fiorentina - Braga maçı hangi kanalda verilecek? Fiorentina - Braga şifresiz linki var mı? İşte detaylar...

Roma - Salzburg ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Şubat UEFA Avrupa Konferans Ligi Roma - Salzburg şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün son 32 rövanş maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Fiorentina - Braga maçıdır. Peki, Fiorentina - Braga maçı ne zaman başlayacak? Fiorentina - Braga maçı saat kaçta başlıyor? Fiorentina - Braga maç hangi kanalda, ücretsiz mi? Maç TV8'de mi Exxen'de mi? Fiorentina - Braga maçı nerede oynanıyor?

FİORENTİNA - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina - Braga UEFA Avrupa Ligi maçı 23 Şubat Perşembe yani bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.

FİORENTİNA - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fiorentina - Braga maçını Exxen TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

FİORENTİNA - BRAGA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Floransa'da, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak.