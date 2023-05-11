Fiorentina Basel maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fiorentina Basel maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fiorentina Basel canlı maç anlatımı!

Konferans Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Fiorentina Basel maçı oynanıyor. Fiorentina Basel maçı kaç kaç merak ediliyor. Fiorentina Basel canlı maç anlatımı ve Fiorentina Basel maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Fiorentina Basel maçı kaç kaç? Fiorentina maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Fiorentina Basel maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...