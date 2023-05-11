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Fiorentina Basel maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fiorentina Basel maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fiorentina Basel canlı maç anlatımı!

Fiorentina Basel maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fiorentina Basel maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fiorentina Basel canlı maç anlatımı!

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Konferans Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Fiorentina Basel maçı oynanıyor. Fiorentina Basel maçı kaç kaç merak ediliyor. Fiorentina Basel canlı maç anlatımı ve Fiorentina Basel maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Fiorentina Basel maçı kaç kaç? Fiorentina maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Fiorentina Basel maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

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Fiorentina Basel maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Fiorentina Basel maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Fiorentina Basel maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fiorentina Basel maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fiorentina Basel canlı maç anlatımı!

Fiorentina - Basel maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

Fiorentina - Basel maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

Fiorentina - Basel maçı 11 Mayıs 2023 (Cuma) günü oynandı.

Fiorentina - Basel maçı canlı olarak Bein Sport'ta yayınlandı.

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