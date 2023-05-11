Fiorentina Basel maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fiorentina Basel maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fiorentina Basel canlı maç anlatımı!
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Fiorentina - Basel maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Fiorentina - Basel maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
Fiorentina - Basel maçı 11 Mayıs 2023 (Cuma) günü oynandı.
Fiorentina - Basel maçı canlı olarak Bein Sport'ta yayınlandı.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023