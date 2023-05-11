Fiorentina Basel maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fiorentina Basel maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fiorentina Basel canlı maç anlatımı!

Konferans Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Fiorentina Basel maçı oynanıyor. Fiorentina Basel maçı kaç kaç merak ediliyor. Fiorentina Basel canlı maç anlatımı ve Fiorentina Basel maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Fiorentina Basel maçı kaç kaç? Fiorentina maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Fiorentina Basel maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Fiorentina Basel maçı kaç kaç? KonferansLigi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Fiorentina Basel maçı oynanıyor. Fiorentina Basel maçı kaç kaç merak ediliyor. Fiorentina Basel canlı maç anlatımı ve Fiorentina Basel maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Fiorentina Basel maçı kaç kaç? Fiorentina maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Fiorentina Basel maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

FİORENTİNA - BASEL MAÇI KAÇ KAÇ?

Fiorentina - Basel maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

FİORENTİNA - BASEL MAÇI CANLI YAYIN

Fiorentina Basel maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fiorentina Basel maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

FİORENTİNA - BASEL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fiorentina Basel maçı saat 22.00'de başlayacak.

FİORENTİNA - BASEL MAÇI NE ZAMAN?

Fiorentina Basel maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

FİORENTİNA - BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina Basel maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

FİORENTİNA - BASEL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fiorentina Basel maçı Floransa'da, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak.