Finley Gorman kimdir, kaç yaşında? Finley Gorman bonservisi ne kadar?

Manchester City, Leeds United forması giyen 15 yaşındaki futbolcu Finley Gorman'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. 7 haneli bir parayı gözden çıkaran İngiliz devi, 15 yaşında bir futbolcu için en fazla ödeme yapan kulüp olabilir. Finley Gorman kimdir? Finley Gorman bonservisi ne kadar?

10 numara ve sağ kanat bölgelerinde forma giyen Finley Gorman, bu sezon U18 Premier Lig'de çıktığı 5 maçta 2 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.

The Athletic'te yer alan habere göre Manchester City, Leeds United'ın 15'lik genç futbolcusu Finley Gorman için 7 haneli bonservisi gözden çıkardı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Gorman, kendi yaş grubunun gelmiş geçmiş en pahalı transferi olacak.

Hücuma dönük orta saha olan Gorman'ın transferi için Manchester City ile Leeds United henüz anlaşmaya varmadı.Gorman bu sezon U18 Premier Lig'de 5 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

14 year-old Leeds United & England youth international Finlay Gorman is a name to remember ??



Playing up with the U16 & U18s… He's bagged 20 G+A in just 9 games so far this season ?? #LUFC pic.twitter.com/zhPJwrFIH8