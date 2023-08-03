Finlandiya Parlamento Üyesi Marmaris Belediye Başkanı'nın Konuğu Oldu

Finlandiya Parlamento üyesi Mauri Peltokangas, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın konuğu oldu. Ziyarette ileriye dönük ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ileri yaş turizmi, fahri konsolosluk gibi konu başlıkları ele alındı.

Finlandiya Parlamento üyesi Mauri Peltokangas, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın konuğu oldu. Ziyarette ileriye dönük ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ileri yaş turizmi, fahri konsolosluk gibi konu başlıkları ele alındı.

1980'li yıllarda Finli turistlerle tanışan Marmaris'te yıllar içinde Finli turist sayısı azaldı. Pazarın tekrar eski günlerine dönmesi için girişimlerde bulunan Başkan Oktay, Finlandiya Parlamento üyesi Mauri Peltokangas'u makamında ağırladı.

İki isim daha önce de Finlandiya'da düzenlenen Matka Turizm Fuarı'nda bir araya gelerek Finlandiya Turizm Bakanı'yla görüşme sağlamışlardı. Dün gerçekleşen ziyarette Mauri Peltokangas'a turizmci Berkant Çalpan eşlik etti.

Görüşmenin ana konusu Finlandiya ve Marmaris arasındaki turizm ilişkisi oldu. Mauri Peltokangas, Marmaris destinasyonunun Finlandiya'da daha çok tanıtılması, ileri yaş turizmi ve Marmaris'te Finlandiya Fahri Konsolosluğu açılması gibi konularda destek sözü verdi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Oktay, "Marmaris ile Finlandiya arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek için yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduğumuz Peltokangas'a nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki girişimlerimiz sonucu önümüzdeki günlerde ilçemizde daha çok Finli turist ağırlayacağız" dedi.