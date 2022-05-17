Finlandiya Nato'ya üye oldu mu, üyeliği kabul edildi mi? Finlandiya'nın NATO başvurusu kabul oldu mu? - Haberler

Gündemde yer alan gelişmelerin başında Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği geliyor. Peki, Finlandiya Nato'ya üye oldu mu, üyeliği kabul edildi mi? Finlandiya'nın NATO başvurusu kabul oldu mu?

FİNLANDİYA NATO'YA ÜYE OLDU MU?

Geçtiğimiz hafta NATO üyesi olmak için başvuru yapacaklarını açıklayan Finlandiya parlamentosunda bugün oylama yapıldı. Parlamento üyeleri NATO üyeliği için başvuru yapılmasını 8'e karşı 188 oyla onayladı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi sonrası korkuya kapılan İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz hafta NATO'ya üye olmak için harekete geçti.

FİNLANDİYA'NIN NATO BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ Mİ?

Tüm dünyanın gözü iki ülkenin adımlarına odaklanmışken, Finlandiya parlamentosu bugün NATO üyeliği başvurusu için oylama yaptı. Başvuru yapılması, 8'e karşı 188 oyla onaylandı.

ERDOĞAN KARŞI ÇIKTI

NATO'ya üye olmak için başvuru yapacaklarını açıklayan iki ülke önce Rusya'dan sonra da Türkiye'den tepki gördü. Rusya sınırlarında NATO üyesi ülke olmasını tehdit olarak algılayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu adımlara "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi. Olumlu bakmamız mümkün değil" sözleriyle karşı çıktı.

ANKARA'YA GELECEKLER

Türkiye'nin bu hamlesi sonrası paniğe kapılan iki ülke, NATO üyeliği için Ankara'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İki ülkeden heyetlerin, Türkiye'yi ikna etmek için heyetlerini Ankara'ya göndereceği öğrenildi. Bu karara ise Erdoğan, "Parlamentolarında teröristleri getirip konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentoda. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreçte bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz. Çünkü o zaman NATO teröristlerin temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Buna evet demek mümkün değil. Bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız." yanıtını verdi.

NATO'YA ÜYE ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır. 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kuruldu.

30 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada), yirmi sekizi ise Avrupa'da yer almaktadır. İzlanda dışında her ülkenin ordusu bulunmaktadır. NATO üyesi üç ülke (ABD, Birleşik Krallık ve Fransa) nükleer silaha sahiptir. Başlangıçta 12 ülkenin kurucu ülke olarak kurduğu örgüte, En son 27 Mart 2020'de Kuzey Makedonya katılmıştır.

Nato Ülkeleri İsimleri:

ABD

Almanya

Arnavutluk

Belçika

Birleşik Krallık

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Fransa

Hırvatistan

Hollanda

İspanya

İtalya

İzlandaa

Kanada

Karadağ

Kuzey Makedonya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovakya

Slovenya

Türkiye

Yunanistan

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