Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti. Peki, Finlandiya NATO üyesi mi? Finlandiya NATO'ya üye oldu mu?

Stoltenberg'den Türkiye'ye mesaj niteliğinde sözler: İsveç'i de en kısa sürede NATO'ya üye yapacağız

Finlandiya NATO üyesi mi? Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti. Peki, Finlandiya NATO üyesi mi? Finlandiya NATO'ya üye oldu mu? Detaylar...

FİNLANDİYA NATO ÜYESİ Mİ?

Rusya-Ukrayna savaşı üzerine İsveç'le beraber NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya, Türkiye'nin onay belgesini ABD'ye teslim etmesiyle birlikte resmen NATO'ya katıldı. Böylece Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi oldu.

NATO'NUN 31. ÜYESİ OLDU

Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye katılım belgesinin teslim edilmesi ile resmi olarak NATO'nun 31. üyesi oldu. NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel'deki karargahta bir araya geldi, burada Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabulü için tören düzenlendi.

"AMACIMIZ ÇATIŞMAYI PROVOKE ETMEK DEĞİL, ÖNLEMEK"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Finlandiya'nın NATO üyeliği tarihi bir olay. Finlandiya'nın rızası olmadan hiçbir NATO gücü Finlandiya'da konuşlanmayacak. Amacımız çatışmayı provoke etmek değil, önlemek" açıklamasında bulundu.

"İSVEÇ'İ DE ARAMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Stoltenberg, Finlandiya'nın ardından İsveç'in de NATO'ya katılmasını arzuladığını ifade etti. Stoltenberg, "Yakında 32. üye olarak İsveç'i de aramızda görmek istiyoruz." dedi.

KREMLİN: KARŞI TEDBİRLER ALACAĞIZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini değerlendirdi. NATO'nun genişlemesine, Rusya'nın çıkarları ve güvenliği açısından olumsuz baktıklarına işaret eden Peskov, "Bunun mevcut gerginliği daha da artıracağına inanıyoruz. NATO, pek çok yönden Rusya'ya düşmanca tavır sergileyen bir kurum olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı. Rusya'nın Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda çeşitli adımlar atacağını vurgulayan Peskov, "Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamaya yönelik karşı tedbirler alacağız. Bu tedbirler, gerek gördüğümüz şekilde alınacak." diye konuştu.