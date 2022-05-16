Finlandiya NATO üyesi mi? Finlandiya NATO'ya üye mi? - Haberler

NATO üyesi olmak için başvuruda bulunacaklarını açıklayan İsveç ve Finlandiya'ya, son dönemde gündem oldu. Peki, Finlandiya NATO üyesi mi? Finlandiya NATO'ya üye mi?

FİNLANDİYA NATO ÜYESİ Mİ?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, (İngilizce: North Atlantic Treaty Organization, NATO; Fransızca: Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN) 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır.

Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmaktadır. NATO'nun merkezi, örgütün Kuzey Amerika ve Avrupa'daki 30 üyesinden biri olan Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunmaktadır. 21 ülke NATO'nun "Barış İçin Ortaklık" adlı girişiminde yer alırken 15 ülke kurumlaşmış diyalog programlarına dâhildir. Tüm NATO üyelerinin toplam askerî harcaması, dünyadaki savunma harcamalarının %70'inden fazladır. Üyelerin savunma harcamalarının GSYİH'lerinin %2'si kadar olması gerekmektedir.

Finlandiya NATO üyesi değildir.

NATO ÜYESİ ÜLKELER