Son günlerde Finlandiya'nın NATO ile olan ilişkileri gündem konusu iken Finlandiya NATO üyesi mi? Finlandiya NATO üyesi oldu mu? merak edildi. Detaylar haberimizde....

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Finlandiya NATO üyesi mi? Son günlerde Finlandiya'nın NATO ile olan ilişkileri gündem konusu iken Finlandiya NATO üyesi mi? Finlandiya NATO üyesi oldu mu? merak edildi. İşte detaylar...

FİNLANDİYA NATO ÜYESİ Mİ?

Finlandiya NATO üyesi değildir. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, (İngilizce: North Atlantic Treaty Organization, NATO; Fransızca: Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN) 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır.

NATO'YA ÜYE ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır. 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kuruldu.

30 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada), yirmi sekizi ise Avrupa'da yer almaktadır. İzlanda dışında her ülkenin ordusu bulunmaktadır. NATO üyesi üç ülke (ABD, Birleşik Krallık ve Fransa) nükleer silaha sahiptir. Başlangıçta 12 ülkenin kurucu ülke olarak kurduğu örgüte, En son 27 Mart 2020'de Kuzey Makedonya katılmıştır.

NATO Ülkeleri İsimleri: