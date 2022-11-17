Finlandiya Dünya Kupası'nda var mı? Finlandiya Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Finlandiya Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Finlandiya Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Finlandiya Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Finlandiya Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Finlandiya Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Finlandiya Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Finlandiya Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

FİNLANDİYA DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Finlandiya 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almamaktadır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?