Finlandiya'da Dijital Detoks Tatili: Ulko-Tammio Adası

Finlandiya'nın Ulko-Tammio Adası'nda turistlere dijital cihazlarını kapatmaları tavsiye edilecek ve ziyaretçiler 'dijital detoks'a teşvik edilecek. Ülkenin güneyinde yer alan Ulko-Tammio Adası, dünyanın ilk telefonsuz ve dijital cihazsız turizm adası olmaya aday.

Finlandiya'nın Ulko-Tammio Adası'nda, turistlere adada kaldıkları süre boyunca dijital cihazlarını kapatmaları tavsiye edilecek ve ziyaretçiler "dijital detoks"a teşvik edilecek.

CNN'in haberine göre, Finlandiya yeni bir tatil alternatifi sunuyor.

Ülkenin güneyinde yer alan Ulko-Tammio Adası, dünyanın ilk telefonsuz ve dijital cihazsız turizm adası olmaya aday.

Ada turizmi uzmanı Mats Selin, yaptığı açıklamada, Ulko-Tammio'nun bu yaz telefondan arındırılmış bir bölge olacağını belirterek, yetkililerin turistleri akıllı cihazlarını kapatarak adanın keyfini çıkarmaya teşvik ettiğini aktardı.

Öte yandan, işleyen bir mobil ağa sahip adada, "dijital detoks"a katılım zorunlu değil.

Üst üste 6 yıl "dünyanın en mutlu ülkesi" seçilen Finlandiya'nın 41 milli parkından biri olan Ulko-Tammio'da insan yerleşimi olmasa da ada birçok nadir kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Adayı ziyaret edenler, Finlandiya Parklar ve Yaban Hayatı birimi tarafından tahsis edilen çadır ya da kulübelerde geceyi geçirebiliyor.