Finish, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Finish hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Finish hangi ülkenin? Finish hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Finish markası nereye ait?

Finish hangi ülkenin? Finish hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Finish markası nereye ait?

Finish hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Finish, dünya genelinde temizlik ve çamaşır yıkamanın sembolü haline gelmiş bir markadır. Peki, Finish hangi ülkenin? Finish hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Finish markası nereye ait?

FİNİSH HANGİ ÜLKENİN?

Finish, Reckitt Benckiser'e ait bulaşık deterjanı markasıdır. Kökeni ABD'dir. Orijinal ürün tabletleri, bulaşık makinelerinde su sertliğini temizlemek, ağartılabilir lekeleri gidermek, ağartıcılar, nişasta ve protein bazlı gıdaları parçalamak için enzimler ve köpük yaratan yüzey aktif maddeler içerir. Bu tabletler özel olarak bulaşık makineleri için tasarlanmıştır. Marka, birçok Avrupa ülkesinde ve Kuzey Amerika'da "Calgonit" adı altında pazarlanmaktadır. En tanınmış ürünü kapsül formundadır ve diğer ürünleri arasında jel, bulaşık tuzu, parlatıcılar, koku gidericiler ve makine temizleyicileri bulunmaktadır. J.A. Benckiser (sonradan Reckitt Benckiser), 1987 yılında Eco-lab Inc'in Tüketici Ürünleri bölümünü satın aldı.