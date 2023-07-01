Finike'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Yat Limanı'nda gerçekleştirilen tören ve çeşitli yarışmalarla renklenen etkinliklere, Kaymakam Musa Kazım Çelik, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve protokol üyeleri katıldı.