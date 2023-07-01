Finike'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü
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Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Yat Limanı'nda gerçekleştirilen tören ve çeşitli yarışmalarla renklenen etkinliklere, Kaymakam Musa Kazım Çelik, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve protokol üyeleri katıldı.
Antalya'nın Finike ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topladı.
Yat Limanı'nda gerçekleştirilen tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.
Etkinlikler kapsamında balıkçı teknesi süslemesi, çift silindir motor yarışı, 200 metre serbest yüzme, 12 yaş altı 50 metre serbest yüzme, dipten dalma, ördek yakalama, portakal toplama, yağlı direkten bayrak almak yarışları yapıldı.
Keyifli ve eğlenceli anların yaşandığı kutlamalara Kaymakam Musa Kazım Çelik, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, protokol üyeleri katıldı.
Etkinlikleri yerli ve yabancı turistler de beğeniyle izledi.