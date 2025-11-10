FinFest 2025: Finlandiya ve Türkiye Arasında Eğitim İş Birliği Zirvesi

(İSTANBUL) - Finlandiya'nın Türkiye'deki tek eğitim zirvesi FinFest 2025, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, N.E.T. Akademi yürütücülüğünde Ankara ve İstanbul'da tamamlandı. Zirve, iki ülke arasında eğitim, teknoloji, bilim ve kültür alanlarında çok boyutlu bir iş birliği platformu oluşturdu.

FinFest 2025 buluşmaları, 2–3 Kasım'da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 7–8 Kasım'da ise Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Finlandiya'dan 14 kurum ve 20'yi aşkın temsilcinin katıldığı zirve boyunca eğitimciler, öğrenciler, yöneticiler ve girişimciler aynı çatı altında bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Fin–Türk eğitim iş birliği güçlendi

Etkinliğin öne çıkan oturumlarından "Karşılaştırmalı Fin–Türk Eğitim Paneli", iki ülkenin eğitim sistemlerini karşılaştırarak öğretmen yetiştirme politikaları ve öğrenci başarısına etki eden faktörleri ele aldı.

Panelin moderatörlüğünü N.E.T. Akademi Kurucusu Aytuna Yamaç üstlenirken, panelde Finlandiya'dan Johanna Järvinen-Taubert ve Jukka Miettunen, Türkiye'den Prof. Dr. Mustafa Sever, Doç. Dr. Özgür Bolat, Doç. Dr. Uğur Akpur ve Dr. Sabiha Dulay konuşmacı olarak yer aldı.

Öğretmenlerden girişimcilere geniş katılım

FinFest 2025'te öğretmenlere yönelik Sertifikalı Öğretmen Eğitimi ve Pedagojik Liderlik Seminerleri, öğrencilere yönelik Finlandiya'da Eğitim ve Kariyer Fırsatları, ebeveynlere özel Ebeveynlikte Fin Yaklaşımı oturumları düzenlendi. Ayrıca, çocuklara yönelik Arkki Yaratıcı Zihinler Atölyesi ve eğitimcilere özel Yaratıcı Öğretmen Eğitimi oturumları da büyük ilgi topladı.

Peter Vesterbacka'dan ilham veren mesaj

Etkinliğin onur konuğu Angry Birds'ün yaratıcısı ve Slush girişimcilik zirvesinin kurucusu Peter Vesterbacka, konuşmasında Türkiye ve Finlandiya'nın ortak vizyonuna dikkati çekerek, "Atatürk'ün bir asır önce başlattığı vizyoner eğitim reformları bugün hala ilham veriyor. Türkiye ve Finlandiya geleceğin eğitimini birlikte şekillendirebilir" dedi.

N.E.T. Akademi Kurucusu Aytuna Yamaç ise FinFest 2025'in iki ülke arasında yalnızca bir etkinlik değil, uzun vadeli bir iş birliği zemini oluşturduğunu belirterek, "FinFest, Finlandiya ve Türkiye arasında kurulan bilgi, deneyim ve güven köprüsünün somut bir göstergesi oldu. Burada başlayan diyaloglar, geleceğin eğitim projelerine ve ortak girişimlerine dönüşecek. Amacımız, iki ülke arasında sürdürülebilir bir öğrenme ve inovasyon ağı kurmak; öğrenciden öğretmene, girişimciden akademisyene kadar herkesin bu ekosistemin parçası olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.