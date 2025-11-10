Haberler

FinFest 2025: Finlandiya ve Türkiye Arasında Eğitim İş Birliği Zirvesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Finlandiya'nın Türkiye'deki tek eğitim zirvesi FinFest 2025, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlik, iki ülke arasında eğitim, teknoloji ve kültür alanlarında iş birliği platformu oluşturdu. Eğitimciler ve öğrencilerin bir araya geldiği zirve, geleceğin eğitimine dair ilham verici mesajlar içeriyor.

(İSTANBUL) - Finlandiya'nın Türkiye'deki tek eğitim zirvesi FinFest 2025, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, N.E.T. Akademi yürütücülüğünde Ankara ve İstanbul'da tamamlandı. Zirve, iki ülke arasında eğitim, teknoloji, bilim ve kültür alanlarında çok boyutlu bir iş birliği platformu oluşturdu.

FinFest 2025 buluşmaları, 2–3 Kasım'da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 7–8 Kasım'da ise Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Finlandiya'dan 14 kurum ve 20'yi aşkın temsilcinin katıldığı zirve boyunca eğitimciler, öğrenciler, yöneticiler ve girişimciler aynı çatı altında bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Fin–Türk eğitim iş birliği güçlendi

Etkinliğin öne çıkan oturumlarından "Karşılaştırmalı Fin–Türk Eğitim Paneli", iki ülkenin eğitim sistemlerini karşılaştırarak öğretmen yetiştirme politikaları ve öğrenci başarısına etki eden faktörleri ele aldı.

Panelin moderatörlüğünü N.E.T. Akademi Kurucusu Aytuna Yamaç üstlenirken, panelde Finlandiya'dan Johanna Järvinen-Taubert ve Jukka Miettunen, Türkiye'den Prof. Dr. Mustafa Sever, Doç. Dr. Özgür Bolat, Doç. Dr. Uğur Akpur ve Dr. Sabiha Dulay konuşmacı olarak yer aldı.

Öğretmenlerden girişimcilere geniş katılım

FinFest 2025'te öğretmenlere yönelik Sertifikalı Öğretmen Eğitimi ve Pedagojik Liderlik Seminerleri, öğrencilere yönelik Finlandiya'da Eğitim ve Kariyer Fırsatları, ebeveynlere özel Ebeveynlikte Fin Yaklaşımı oturumları düzenlendi. Ayrıca, çocuklara yönelik Arkki Yaratıcı Zihinler Atölyesi ve eğitimcilere özel Yaratıcı Öğretmen Eğitimi oturumları da büyük ilgi topladı.

Peter Vesterbacka'dan ilham veren mesaj

Etkinliğin onur konuğu Angry Birds'ün yaratıcısı ve Slush girişimcilik zirvesinin kurucusu Peter Vesterbacka, konuşmasında Türkiye ve Finlandiya'nın ortak vizyonuna dikkati çekerek, "Atatürk'ün bir asır önce başlattığı vizyoner eğitim reformları bugün hala ilham veriyor. Türkiye ve Finlandiya geleceğin eğitimini birlikte şekillendirebilir" dedi.

N.E.T. Akademi Kurucusu Aytuna Yamaç ise FinFest 2025'in iki ülke arasında yalnızca bir etkinlik değil, uzun vadeli bir iş birliği zemini oluşturduğunu belirterek, "FinFest, Finlandiya ve Türkiye arasında kurulan bilgi, deneyim ve güven köprüsünün somut bir göstergesi oldu. Burada başlayan diyaloglar, geleceğin eğitim projelerine ve ortak girişimlerine dönüşecek. Amacımız, iki ülke arasında sürdürülebilir bir öğrenme ve inovasyon ağı kurmak; öğrenciden öğretmene, girişimciden akademisyene kadar herkesin bu ekosistemin parçası olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.