Fındık yevmiyesi ne kadar oldu 2023? Karadeniz Bölgesi fındık yevmiyesi günlüğü ne kadara yükseldi, kaç TL, 500 TL'yi geçti mi?

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, hasadı yaklaşan fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretleri açıkladı. Bunun ardından fındık işçileri ve toplayıcıları bu sene fındık yevmiyesinin kaç TL olduğunu merak etti. Peki, Fındık yevmiyesi ne kadar oldu 2023? Karadeniz Bölgesi fındık işçi yevmiyeleri ne kadara yükseldi, kaç TL, 500 TL'yi geçti mi? İşte detaylar...

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte fındık toplama ücretleri, fındık yevmiyeleri de merak edildi. Peki, 2023 yılı için fındık toplama fiyatları açıklandı mı? Bu yıl fındık yevmiyeleri ne kadar olacak? Bu yıl meci fiyatları kaç tl olacak? Valilik 2023 yılı için fındık toplama işçi fiyatlarını açıkladı mı? Düzce fındık yevmiyesi fiyatları kaç TL? Sakarya fındık yevmiyesi fiyatları kaç TL? Ordu fındık yevmiyesi fiyatları kaç TL? Giresun fındık yevmiyesi fiyatları kaç TL? Trabzon fındık yevmiyesi fiyatları kaç TL? İşte ayrıntılar...

2023 FINDIK YEVMİYE FİYATLARI NE KADAR, AÇIKLANDI MI?

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındık hasadı öncesinde işçi yevmiyeleri ve diğer ücretlerin belirlendiğini açıkladı. İşçi yevmiyesi 448 lira olarak belirlenirken, kilo başına 3,20 lira ödeme yapılacağı duyuruldu. Ayrıca çuvalcılar, aşçılar ve diğer işçilerin ücretleri de belirlendi.

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, hasadı yaklaşan fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretleri açıkladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Soydan, Altınordu Ziraat Odası'nda yaptığı açıklamada, bölgenin en önemli geçim kaynağı fındıkta işçi yevmiyeleriyle ilgili toplandıklarını söyledi.

Aldıkları kararın tavsiye kararı olduğuna işaret eden Soydan, uygulamanın işçi ile işveren arasında gelişen bazı rakamlar üzerinden tekrar belirlenebildiğini kaydetti.

Soydan, 16 yaşından küçük çocukların çalıştırılmasının yasak olduğunu hatırlatarak Valiliğin de bu konuyla ilgili kararı olduğunu, 16 yaşından küçük çocuk çalıştırılmasına yönelik para cezası bulunduğunu vurguladı.

İşçi yevmiyesinin, yemek işçiye ait olacak şekilde 448 lira olarak belirlendiğini aktaran Soydan, "Yani bugünkü en alt taban günlük yevmiye, yemek işçiye ait olduğu takdirde 448 lira olarak belirlenmiştir. Kilo hesabıyla fındık toplayan işçilere kilo başına 3,20 lira ödenmesine karar verilmiştir. Tarım aracısı ücretleri 15 işçiye kadar günlük 492 lira, 15 işçiden fazlası için günlük 505 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

Çuvalcıların ve aşçıların ücretlerine değinen Soydan, sözlerini şöyle tamamladı:

"10-15 arası işçi için aşçılara ücret 448 lira, çuvalcılara 492 lira, 15 ve üzeri işçiler için aşçılara 492 lira, çuvalcılara 505 lira, kilo ile toplanan bahçelerde çuvalcı ücreti 519 lira belirlenmiştir. Katırcı ücreti, katırı ile birlikte 961, patoz saat ücreti de 1655 lira olarak belirlenmiştir. Şu andaki bizim tavsiye niteliğindeki kararlarımız bunlardır. Üreticilerimize, çalışanlarımıza, bölgemize hayırlı uğurlu olsun."

FINDIK YEVMİYESİ KAÇ TL? (TÜM İLLERE GÖRE)

2023 yılı için henüz tüm iller için güncel fındık yevmiye ücretleri açıklanmadı. Ordu'da işçi yevmiyesi günlük 448 TL olarak belirlenmişti. Fakat diğer iller henüz resmi olarak açıklanmadı.

Genellikle her yıl ortalama 10-20 tl zam geliyordu. Lakin son iki yıldır döviz ve enflasyonun artmasıyla birlikte fiyatlarda 2 kata yakın artış sağlanmıştı. Geçtiğimiz yıl çoğu şehrimizde fındık yevmiye fiyatları 250-300 TL olmuştu. Bu yıl ise bazı şehirlerimizde günlük yevmiye işçi ücreti 500-600 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

Tahmini beklenen 2023 günlük yevmiye ücreti : 500-600 TL arasında (Düzce ve civarında)

NOT = Doğu Karadeniz bölgesinde fiyatların daha fazla olması bekleniyor. Çünkü o civarlarda fındık bahçeleri eğimli, yokuş arazi üzerinde olabildiği için daha zor şartlar altında toplama yapılıyor. Bu bakımdan yevmiye fiyatları da daha yüksek olabilir.

FINDIK ALIM FİYATI KAÇ TL OLDU 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası kameralar karşısına geçerek fındık alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, "Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir" dedi.

Kabine sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir" dedi.

FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

Bu sene 770 bin tonluk rekolte bekliyoruz. TMO'yu yeniden görevlendirdik. Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL olarak belirlenmiştir. Alımlarda her bir randıman için kg başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlayan prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticilerimize ayrıca kg başına yaklaşık 7 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır."

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Açıklamaları sonrası sosyal medyadan da bir paylaşımda bulunan Erdoğan, "Yaklaşan yeni fındık hasat sezonu ile kabuklu fındık alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.