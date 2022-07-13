Fındık yevmiyesi ne kadar 2022? Fındık toplama ücretleri kaç tl oldu 2022? İllere göre fındık işçilerinin günlük fiyatları!

Düzce, Ordu, Giresun, Sakarya, Samsun, Trabzon, Zonguldak vb. illerimizde her yıl fındık çalışanları için Valilik tarafından yevmiye fiyatları belirleniyor. Bu yıl henüz Valilik tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat geçen senenin yevmiye fiyatlarına göre bu yıl bazı tahminler yapılıyor. Peki, 2022 fındık yevmiyesi ne kadar? 2022 fındık toplama ücretleri kaç lira oldu? Detayları paylaşalım...

2021 FINDIK YEVMİYE FİYATLARI NE KADARDI?

Zonguldak 2021 yevmiye fiyatı ne kadardı?

Zonguldak Alaplı'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 120 lira olarak belirlendi.

Zonguldak Alaplı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edildiği belirtildi. Fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 120 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda ise 135 lira yevmiye ödenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Kurul, işçilerin geçici ikametlerinden çalışacakları yerlere traktör römorkları ve "pat pat" adı verilen tarım araçlarıyla taşınmasını da yasakladı.

2022 FINDIK YEVMİYE FİYATLARI NE KADAR, AÇIKLANDI MI?

2022 yılı için henüz tüm iller için güncel fındık yevmiye ücretleri açıklanmadı. Fakat genellikle her yıl ortalama 10-20 tl zam geliyordu. Lakin bu yıl döviz ve enflasyonun artmasıyla birlikte fiyatlarda 2 kata yakın artış bekleniyor. Geçtiğimiz yıl çoğu şehrimizde fındık yevmiye fiyatları 120-150 tl olmuştu. Bu yıl ise bazı şehirlerimizde günlük yevmiye işçi ücreti 250-280 tl arasında olacağı tahmin ediliyor.

Tahmini beklenen 2022 günlük yevmiye ücreti : 250 TL (Düzce ve civarında)

NOT = Doğu Karadeniz bölgesinde fiyatların daha fazla olması bekleniyor. Çünkü o civarlarda fındık bahçeleri eğimli, yokuş arazi üzerinde olabildiği için daha zor şartlar altında toplama yapılıyor. Bu bakımdan yevmiye fiyatları da daha yüksek olabilir.

2022 FINDIK YEVMİYE İŞÇİ ÜCRETLERİ KAÇ TL?

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Mevsimlik Tarım İşçileri İlçe İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Vedat Yılmaz başkanlığında toplanan kurul, 2022 yılı fındık hasadı döneminde mevsimlik tarım işçilerinin çalıştırılmasıyla ilgili uyulması gereken kuralları belirledi.

Kararlara göre, fındık toplama işlerinde çalışabilme kıstaslarına uygun olanların yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın ücretlendirilmesi, Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliğinin 12. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen "İşçilerin günlük brüt kazançları 4857 Sayılı İş Kanununun 39. maddesinde belirtilen asgari ücretin altında olamaz" ibaresine göre belirlenecek, bu ücretler işin bitmesine müteakip geciktirilmeden ödenecek.

İşçi ile işveren arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda uygulanacak karar gereği, fındık işçisinin günlük yevmiyesi en düşük 216 lira olacak.

Hasat döneminde fındık toplama işlerinde 16-65 yaş arasında olan işçilerin çalıştırılacak. Kronik rahatsızlığı olanlar ve 16 yaşından küçükler çalıştırılmayacak, çalıştıranlar hakkında İş Kanununun 71. ve 104. maddeleri gereği işlem yapılacak.

İlçe dışından gelen mevsimlik tarım işçileri kayıt altına alınacak, çocuklarının eğitimine devam ettirilmesi sağlanacak.

Toplu alanlar dışında çadır kurulamayacak

Mevsimlik tarım işçilerinin konaklamasıyla ilgili de bir dizi kararlar alındı. Buna göre, toplu çadır alanı olarak Aşağıdağ ve Mollabey köyü barınma sahası belirlendi. Kaymakamlık onayı alınmadan bu alanlar dışında toplu çadır kurularak barınma sahası oluşturulmasına izin verilmeyecek.

İşçiler, arazi sahipleri ya da işverenler tarafından meskenlerde barındırılacak. Konut yetersizliği halinde su, tuvalet, güvenli barınma gibi temel ihtiyaçların ve sosyal mesafe şartlarının sağlanabileceği bahçe, tarla gibi işverenin evlerinin kenarlarındaki onay verilen açık alanlarda seyyar çadır kurulmasına izin verilebilecek. Ancak bu alanlara sadece bir aileye ait çadırların kurulmasına izin verilecek.

Ayrıca, mevsimlik tarım işçilerini çalıştıran üreticilerden kurallara optimum seviyede riayet edenlere tebrik plaketi verilecek.