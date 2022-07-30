Fındık fiyatları 2022 açıklandı! Fındık fiyatları neler 2022?

Fındık fiyatlarının bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ziyaretiyle açıklanacağı bildirilmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen fındık fiyatlarını açıkladı. Peki Ordu, Giresun, Samsun fındık fiyatları neler? İşte detaylar…

FINDIK KİLOSU KAÇ TL 2022?

Başta Ordu, Giresun ve Samsun olmak üzere fındık yetiştiren ve üreticiliğini yapanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjde geldi. Ordu'ya ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatının 54 TL olduğunu bildirdi.

FINDIK FİYATLARI 2022 BELLİ OLDU

Ordu'daki ziyaretinde fındığın kilosu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toprak mahsulleri ofisimiz, 2022 alım sezonunda yüzde 50 sağlam iç esasına göre kabuklu fındığa kilogram başına levant kalite için ve bu arada Giresun kalite için. Alan destekli olarak ben burada bir rakam açıklıyorum. İnanıyorum ki sizler de inşallah kabul edeceksiniz ve ortalamasını 54 olarak inşallah açıkladık. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz" sözlerine yer verdi.