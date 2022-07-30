Fındık fiyatı ne zaman açıklanacak?

Her sene açıklanan fındık fiyatlarının 2022 için fiyatları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

FINDIK FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Temmuz Cumartesi günü Ordu'da partililer ve vatandaşlarla buluşacağı bildirilmesinin ardından Ordu'nun Altınordu ilçesinin Cumhuriyet Meydanı'nda 2022'nin fındık fiyatlarını açıklayacak.

Karadeniz şehirlerinin büyük bir kısmında önemli geçim kaynağı olan huşgiller familyasından Corylus cinsi oluşturulan çalı ve ağaç türlerinde ortak ada sahip olan fındığın 2022 fiyatları, 2022 hasat sezonu öncesinde açıklanacak.