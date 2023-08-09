Fındık fiyatları ne kadar oldu ve fındık fiyatları belli oldu mu soruları gündeme geliyor. Türkiye'de en fazla fındık üretilen il konumunda olan Ordu'da üreticiler açıklanan fındık fiyatlarını değerlendirdi. Fındık Fiyatı ne kadar, açıklandı mı? Yeni fındık fiyatı belli oldu mu 2023? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Fındık Fiyatı ne kadar, açıklandı mı? Yeni fındık fiyatı belli oldu mu 2023?

Fındık fiyatı daha yüksek beklediklerini söyleyen üreticiler, fındık fiyatı ne kadar, açıklandı mı ve yeni fındık fiyatı belli oldu mu 2023 merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilere kilogram başına 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacağını duyuruldu. Fındık Fiyatı ne kadar, açıklandı mı? Yeni fındık fiyatı belli oldu mu 2023? Detaylar haberimizdedir…

FINDIK FİYATI NE KADAR?

Giresun kalite fındık için fiyat 84 lira, levant kalite fındık için ise 82.5 lira fiyat belirlendi. Ayrıca alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlayan prim verileceği, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilere ayrıca kilogram başına 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacağı duyuruldu. Fındık fiyatlarını değerlendiren üreticiler, rakamın kötü olmadığını ancak daha fazlasını beklediklerini söyledi.

YENİ FINDIK FİYATI BELLİ OLDU MU 2023?

Ordu'nun Kayabaşı Mahallesi'nde fındık hasadı yapan üretici Şaban Eser, "Tek istediğimiz Toprak Mahsulleri Ofisi'nin erkenden devreye girmesi, manavların fındığımızı ucuza almaması. Allah razı olsun, açıklanan fiyatlar çok kötü değil ama daha iyi bekliyorduk" diye konuştu.

Uygar Yılmaz isimli fındık üreticisi de, fındık manavlarının 70-75 bandından ürünleri satın almak isteyeceğini, bu durumun kendilerini zorlayacağını ifade etti.

Fındık hasadını sürdüren üretici Adem Yılmaz da, beklentisinin daha yüksek olduğunu dile getirdi.

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