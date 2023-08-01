FINDIK FİYATI AÇIKLANDI MI? 2023 fındık taban fiyatı ne kadar? Şu an fındık fiyatı ne kadar? İl il fındık fiyatları güncel listesi 2023!

Fındık fiyatı açıklandı mı? sorusu merak ediliyor. Fındık alımı yapan devlet destekli firma Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alımı gerçekleştirilen fındıklar için belirlenen güncel fiyatlar açıklandı. Peki, Fındık fiyatı açıklandı mı? 2023 fındık taban fiyatı ne kadar? Şu an fındık fiyatı ne kadar? İl il fındık fiyatları güncel listesi 2023! İşte detaylar…

Güncel fındık alım fiyatlarının yayınlanması ile birlikte hem özel sektör hem de TMO bünyesine satışı gerçekleştirilen fındıklar için güncel fiyat listeleri de gündem oldu. Peki, Fındık fiyatı açıklandı mı? 2023 fındık taban fiyatı ne kadar? Şu an fındık fiyatı ne kadar? İl il fındık fiyatları güncel listesi 2023! Ordu, Samsun, Giresun, Sakarya, Düzce 2023 il il güncel fındık fiyatları! İşte detaylar…

FINDIK FİYATI AÇIKLANDI MI?

Fındık fiyatının belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar devam ediyor. Rekolte ve çiftçilerin görüşleri göz önünde bulundurularak, fındık fiyatı belirlemeye yönelik çabalar sürüyor. Belirlenen fiyat önerisi daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve onay alındıktan sonra net bir şekilde açıklanacak. Ancak şu an için fındık fiyatlarının ne olacağı belirsizliğini koruyor.

2023 FINDIK TABAN FİYATI NE KADAR?

Serbest piyasada en yüksek fiyatın 61 TL olduğu gözlemlendi, ancak bu fiyat geçmiş sezon için geçerlidir ve yeni sezonla karşılaştırıldığında bir miktar düşük olabilir. Bu nedenle, fındık alım fiyatının 100 TL olarak açıklanması bekleniyor. Ordu ve Giresun illerinde meydana gelen sel felaketi, fındık üretimine zarar verdi ve dolayısıyla rekolte düşüşü bekleniyor. Bu durumun da fiyatlara yansıması muhtemel.