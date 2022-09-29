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Fındık bahçesine giren boz ayı çelik tele takıldı

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Fındık bahçesine giren boz ayı çelik tele takıldı Rize'de fındık bahçesinde domuzlardan korunmak için yapılan tele takılan ayı kurtarılarak tekrardan doğaya salındı.

Fındık bahçesine giren boz ayı çelik tele takıldı

RİZE - Rize'de fındık bahçesinde domuzlardan korunmak için yapılan tele takılan ayı kurtarılarak tekrardan doğaya salındı.

Olay, Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan fındık bahçesine giren bir boz ayı yavrusu bahçeyi domuzdan korumak için yapılan çelik tele takıldı. Ayıyı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler uyuşturucu iğne ile çelik tele takılan ayıyı kurtarmak için bayılttı. Bayılan boz ayı ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınmak üzere en yakın yaylalardan biri olan Kirazlı Yaylası'na çıkarılarak orada doğaya tekrardan salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Kösoğlu - Genel

Yeşilyurt İkizdere Rize Genel Haberler

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