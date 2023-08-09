Fındık alımları ne zaman başlayacak? 2023 FINDIK FİYATLARI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası fındık fiyatlarını açıklamıştı. Giresun kalite fındığın 84 lira, levant fındığın ise 82,5 lira olarak açıklanmasının ardından fındık alımları ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Fındık üreticileri tarafından alımların başlanış tarihi merakla bekleniyor. Peki, Fındık alımları ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

FINDIK ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 28 Ağustos itibari ile fındık alımı yapacağını açıkladı. Yumaklı, "Elbette yaklaşık son 21 yılda fındıkla ilgili desteklerimiz var. Bunlardan 2 tanesinden bahsedeyim. Yaklaşık 11,2 milyar liralık bir destek söz konusu fındık için. Aynı zamanda da daha teknoloji kullanımını cesaretlendirici yüzde 50 makine, ekipman desteğiyle yine bu desteklerimizin arasında önemli bir yer tutmakta. Elbette biraz önce söylediğimiz bu fındık fiyatlarından sonra herkesin merak ettiği şey bundan sonra alım şekilleri nasıl olacak ' 21 Ağustos itibari ile Toprak Mahsulleri Ofisi alımla ilgili yerlerini açmış olacak ve 28'inden itibaren de alıma başlamış olacak. Gerektiği kadar, gerektiği yerde alım yerlerini açacağız. Bunu buradan açıkça ifade etmiş olayım" ifadelerini kullandı.

2023 FINDIK FİYATLARI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarına da değinen Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımız pazartesi günü kabine sonrasında fındık fiyatlarını açıkladı. Levant grubundaki ürünler için 82,5 lira ve Giresun kategorisindekiler için de 84 lira ve aynı zamanda 2,7 liralık bir desteğimiz var. Bunlarla birlikte aslında 3 dolar 20 sent civarında tamamen beklentiler ışığında oluşturulmuş bir fiyat. Biz buradaki memnuniyeti görüyoruz ve bizler de memnun oluyoruz. İnşallah aynı şekilde, aynı şevkle, aşkla buradaki üreticilerimizin ürünlerini üretmelerine devam etmelerini istiyoruz ve bekliyoruz" diye konuştu.

"FINDIK 3 DOLAR 20 SENT"

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fındık bahçesinde incelemelerde bulundu. Bahçe ile ilgili bilgi alan Bakan Yumaklı, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, 460 fındık genotipinin ise muhafaza edilmeye devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarına da değinen Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımız pazartesi günü kabine sonrasında fındık fiyatlarını açıkladı. Levant grubundaki ürünler için 82,5 lira ve Giresun kategorisindekiler için de 84 lira ve aynı zamanda 2,7 liralık bir desteğimiz var. Bunlarla birlikte aslında 3 dolar 20 sent civarında tamamen beklentiler ışığında oluşturulmuş bir fiyat. Biz buradaki memnuniyeti görüyoruz ve bizler de memnun oluyoruz. İnşallah aynı şekilde, aynı şevkle, aşkla buradaki üreticilerimizin ürünlerini üretmelerine devam etmelerini istiyoruz ve bekliyoruz" diye konuştu.