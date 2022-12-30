Finansbank kart işlemleri neden yapılmıyor? QNB Finansbank kredi kartı, banka kartı sorun mu var? QNB Finansbank sorun ne?

Finansbank kredi kartı kullanıcıları alışverişlerinde sorun yaşaması üzerine QNB çöktü mü? Finansbank çöktü mü, sorun mu var merak ediyorlar. Peki, Finansbank kart işlemleri neden yapılmıyor? QNB Finansbank kredi kartı, banka kartı hatası neden yaşanıyor, sorun mu var? QNB Finansbank sorun ne?

Finansbank sorun mu var, çöktü mü? Finansbank kredi kartı kullanıcıları alışverişlerinde sorun yaşaması üzerine QNB çöktü mü? Finansbank çöktü mü, sorun mu var merak ediyorlar. Peki, Finansbank kart işlemleri neden yapılmıyor? QNB Finansbank kredi kartı, banka kartı hatası neden yaşanıyor, sorun mu var? QNB Finansbank sorun ne? İşte detaylar...

QNB FİNANSBANK SORUN MU VAR?

QNB Finansbank'ta gün içerisinde sorun yaşanıyor. En çok bildirilen sorunlar Mobil bankacılık, Kredi kartı ve Online giriş sorunu. Downdetector verilerine göre gün içerisinde problem yaşayanların raporlarına göre grafik şu şekildedir:

En çok bildirilen sorunlar