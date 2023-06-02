Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlıkları Azalırken Yükümlülükleri Arttı

TCMB'nin açıkladığı verilere göre, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları Mart 2023 döneminde şubata göre 938 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 2 milyar 954 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 90 milyar 353 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Şubat 2022 dönemine göre 3 milyar 892 milyon dolar arttı.

FİNANSAL kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, Mart 2023 döneminde şubata göre 938 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 2 milyar 954 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 90 milyar 353 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Şubat 2022 dönemine göre 3 milyar 892 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2023 dönemi finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, Mart 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 819 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 404 milyon dolar, 330 milyon dolar ve 147 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 938 milyon dolar azaldı.

Mart 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 146 milyar 773 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 84 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 62 milyar 322 milyon dolar olarak gerçekleşerek Şubat 2023 dönemine göre 2 milyar 871 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da yüzde 33 düzeyinde gerçekleşti.