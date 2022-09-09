Finans Danışmanı mesleğini yapmak isteyenler Finans Danışmanı maaşları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Finans Danışmanı maaşları ve Finans Danışmanı ücretleri hakkında araştırma yapanlar Finans Danışmanı maaşları ne kadar? Güncel zamlı Finans Danışmanı maaşları kaç TL? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, Finans Danışmanı maaşları ne kadar?

Kariyerini Finans Danışmanı mesleği üzerine yapmayı düşünenler Finans Danışmanı maaşları ne kadar? Güncel zamlı Finans Danışmanı maaşları kaç TL? diye araştırıyor. Peki, Finans Danışmanı maaşları ne kadar? İşte detaylar haberimizde…

MAAŞ NEDİR?

Maaş; bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak, düzenli şekilde ödenen para. Ücret ise genel anlamıyla maaşı ve ikramiye gibi diğer ödeme çeşitlerini de kapsar. Maaş, İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. Maaşın miktarı genellikle bir iş günü veya saati baz alınarak hesaplanır.

MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş hesaplaması yaparken SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisini hesaba katarak işlem yapılır.

Basit bir formüle dökmek gerekirse;

Brüt maaş = net maaş + SGK primi + damga vergisi + gelir vergisi + işsizlik primi şeklinde hesaplanabilir.

FİNANS DANIŞMANI MAAŞLARI NE KADAR?

Finans Danışmanı maaşları 5.550 ile 16.750 arasında değişkenlik gösteriyor.