Finalissima Arjantin - İtalya ilk 11 kadrosu! Finalissima 2022 Arjantin - İtalya kadrosunda kimler var? Messi oynayacak mı? - Haberler

Finalissima Arjantin - İtalya ilk 11 kadrosu! Finalissima 2022 Arjantin - İtalya kadrosunda kimler var? Messi oynayacak mı?
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Bugün heyecanla beklenen Finalissima 2022 Arjantin - İtalya maçı saat 21:45'te başlayacak. Maç başlamadan önce ilk 11'de kimler var, kadroda kimler var merak ediliyor. Peki, Finalissima Arjantin - İtalya ilk 11! Finalissima 2022 Arjantin - İtalya kadrosunda kimler var? Messi oynayacak mı? İşte bilgiler...
Arjantin - İtalya Finalissima 2022 muhtemel 11 kadroları açıklandı. Peki, Finalissima Arjantin - İtalya ilk 11 kadrosu! Finalissima 2022 Arjantin - İtalya kadrosunda kimler var? Messi oynayacak mı?
Arjantin - İtalya maçı 1 Haziran 2022 tarihinde yani bugün saat 21:45'te başlayacak.
Maç S Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler aşağıdaki gibidir:
İtalya muhtemel 11 kadrosu:
- Donnarumma
- Di Lorenzo
- Bonucci
- Chiellini
- Emerson
- Barella
- Jorginho
- Verratti
- Zaniolo
- Scamacca
- Insigne
Arjantin muhtemel 11 kadrosu:
- Martinez
- Molina
- Romero
- Otamendi
- Acuna
- De Paul
- Rodriguez
- Lo Celso
- Di Maria
- Martinez
- Messi
Evet dünyanın en iyi oyuncusu Messi de bu maçta forma giyecek. Bazı futbol severler sadece Messi'yi izlemek için bu maçı dört gözle bekliyor.
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