Finalissima Arjantin - İtalya ilk 11 kadrosu! Finalissima 2022 Arjantin - İtalya kadrosunda kimler var? Messi oynayacak mı? - Haberler

Arjantin - İtalya Finalissima 2022 muhtemel 11 kadroları açıklandı. Peki, Finalissima Arjantin - İtalya ilk 11 kadrosu! Finalissima 2022 Arjantin - İtalya kadrosunda kimler var? Messi oynayacak mı?

FİNALİSSİMA NE ZAMAN 2022?

Arjantin - İtalya maçı 1 Haziran 2022 tarihinde yani bugün saat 21:45'te başlayacak.

FİNALİSSİMA HANGİ KANALDA?

Maç S Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

ARJANTİN - İTALYA İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Muhtemel 11'ler aşağıdaki gibidir:

İtalya muhtemel 11 kadrosu:

Donnarumma

Di Lorenzo

Bonucci

Chiellini

Emerson

Barella

Jorginho

Verratti

Zaniolo

Scamacca

Insigne

Arjantin muhtemel 11 kadrosu:

Martinez

Molina

Romero

Otamendi

Acuna

De Paul

Rodriguez

Lo Celso

Di Maria

Martinez

Messi

MESSİ MAÇTA OYNUYOR MU?

Evet dünyanın en iyi oyuncusu Messi de bu maçta forma giyecek. Bazı futbol severler sadece Messi'yi izlemek için bu maçı dört gözle bekliyor.

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