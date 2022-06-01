Finalissima Arjantin - İtalya ilk 11 kadrosu! Finalissima 2022 Arjantin - İtalya kadrosunda kimler var? Messi oynayacak mı? - Haberler

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Finalissima Arjantin - İtalya ilk 11 kadrosu! Finalissima 2022 Arjantin - İtalya kadrosunda kimler var? Messi oynayacak mı?

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Finalissima Arjantin - İtalya ilk 11 kadrosu! Finalissima 2022 Arjantin - İtalya kadrosunda kimler var? Messi oynayacak mı?

Bugün heyecanla beklenen Finalissima 2022 Arjantin - İtalya maçı saat 21:45'te başlayacak. Maç başlamadan önce ilk 11'de kimler var, kadroda kimler var merak ediliyor. Peki, Finalissima Arjantin - İtalya ilk 11! Finalissima 2022 Arjantin - İtalya kadrosunda kimler var? Messi oynayacak mı? İşte bilgiler...

Arjantin - İtalya Finalissima 2022 muhtemel 11 kadroları açıklandı. Peki, Finalissima Arjantin - İtalya ilk 11 kadrosu! Finalissima 2022 Arjantin - İtalya kadrosunda kimler var? Messi oynayacak mı?

Arjantin - İtalya maçı 1 Haziran 2022 tarihinde yani bugün saat 21:45'te başlayacak.

Maç S Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler aşağıdaki gibidir:

İtalya muhtemel 11 kadrosu:

  • Donnarumma
  • Di Lorenzo
  • Bonucci
  • Chiellini
  • Emerson
  • Barella
  • Jorginho
  • Verratti
  • Zaniolo
  • Scamacca
  • Insigne

Arjantin muhtemel 11 kadrosu:

  • Martinez
  • Molina
  • Romero
  • Otamendi
  • Acuna
  • De Paul
  • Rodriguez
  • Lo Celso
  • Di Maria
  • Martinez
  • Messi

Evet dünyanın en iyi oyuncusu Messi de bu maçta forma giyecek. Bazı futbol severler sadece Messi'yi izlemek için bu maçı dört gözle bekliyor.

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