Finale girmeyen büte girebilir mi? Sorusu, yaklaşan bütünleme sınavları ile birlikte öğrenciler tarafından merak konusu oluyor. Peki, Finale girmeyen büte girebilir mi? 2023 Final sınavına girmeyen öğrenciler, bütünleme sınavına girebilir mi?

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FİNALE GİRMEYEN BÜTE GİREBİLİR Mİ?

Öğrenciler devamsızlıktan kalmamak şartı ile büte girebilir, bütünleme sınavı, final sınavı gibidir. Final sınavına katılım sağlayamayan öğrenciler, bunun telafisi olarak bütünleme sınavına girebilmektedir. Bütünleme sınavından alınan not ile birlikte dersten geçmeleri mümkündür.