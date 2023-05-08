Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler AÖF sınavlarının online olup olmadığını merakla araştırıyor. Arama motorlarında en çok aratılanlar arasında Final sınavları yüz yüze mi? AÖF final sınavları nasıl olacak? soruları yer alıyor. Peki, Final sınavları yüz yüze mi? AÖF final sınavları nasıl olacak?

AÖF final sınavlarını heyecanla bekleyen öğrenciler arama motorlarında AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavları online mı? sorularına yanıt aradı. AÖF sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı merak edilirken AÖF final sınavları online mi? Final sınavları yüz yüze mi? AÖF final sınavları nasıl olacak?

FİNAL SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ?

2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Bununla birlikte, Açıköğretim (AÖF) final sınavları 27-28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecektir.

AÖF final sınavlarının online olması tahmin ediliyor fakat henüz resmi bir açıklama gelmedi. AÖF vize sınavları online olarak gerçekleşmişti.