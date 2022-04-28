Final Four hangi takımlardan oluşuyor? 2022 Final Four takımları
- Güncelleme:
EuroLeague playoff serisi 4. maçında AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya gelen Anadolu Efes'in Final Four'a yükselip yükselmediği merak ediliyor. Final Four hangi takımlardan oluşuyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.
Final Four hangi takımlardan oluşuyor, sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 3-1'e getirdi ve Final Four'a yükseldi. Son şampiyon Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'a yükselme başarısı gösterdi.
Anadolu Efes'in Olimpia Milano ile oynadığı Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında seyirci rekoru kırıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 15 bin 108 biletli seyirci takip etti. Anadolu Efes, bu sayıyla birlikte pandemi sonrasındaki süreçte Avrupa basketbolundaki seyirci rekorunu kırmış oldu.
THY EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv'i 3-0 ile süpüren Real Madrid, Final-Four'a kalan ilk takım olmuştu. Ardından Anadolu Efes Final Four'a yükseldi.