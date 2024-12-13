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Filmin senaristine göre, Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır?

Filmin senaristine göre, Türkan Şoray
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Filmin senaristine göre, Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Filmin senaristine göre, Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Filmin senaristine göre, Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır?

FİLMİN SENARİSTİNE GÖRE, TÜRKAN ŞORAY "SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM" FİLMİNİN NASIL BİTMESİ KONUSUNDA SENARİSTİ VE YÖNETMENİ İKNA ETMEYE ÇALIŞMIŞTIR?

A: Asya'nın İlyas'ı seçmesiyle

B: Cemşit'in kötü adama dönüşmesiyle

C: Asya'nın çocuğunu alıp gitmesiyle

D: İlyas'ın intihar etmesiyle

Cevap: A

Filmin senaristine göre, Türkan Şoray 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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