Günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız patatesler, sağlığımız açısından önemli bir besin kaynağıdır. Ancak zaman zaman evimizde bekleyen patateslerin filizlenmesiyle karşılaşabiliriz. Peki, bu durumda ne yapabiliriz? Filizlenmiş patates yenir mi? Filizlenmiş patates zararlı mı? Detaylar haberimizde...

FİLİZLENMİŞ PATATES YENİR Mİ?

Filizlenmiş patateslerin tüketimi genellikle önerilmez. Patates filizleri, patatesin içindeki solanin adlı bir kimyasalın artmasına neden olabilir. Solanin, insan sağlığına zarar verebilen bir madde olarak bilinir. Bu nedenle, filizlenmiş patateslerin içerdikleri solanin sebebiyle tüketilmemesi önemlidir.

FİLİZLENMİŞ PATATES ZARARLI MI?

Patates filizleri, patatesin içindeki solanin adlı bir kimyasalın artmasına neden olabilir. Yüksek miktarlarda solanin tüketimi baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, ishal gibi semptomlara neden olabilir. Filizlenmiş veya yeşil patateslerin temizlenip güvenli hale getirilmesi mümkün değildir. Bu tür patatesleri tüketmekten kaçınıp, sağlıklı ve taze patatesleri tercih etmek daha güvenlidir.

PATATESLERİN FİLİZLENMEMESİ İÇİN NE YAPILABİLİR?

Patatesin filizlenmemesi için alabileceğiniz önlemler ise şu şekilde: