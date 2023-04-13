Patatesler filizlendiğinde, patates buruşuksa onları çöpe atabilirsiniz ama patates gövdesi sağlıklı haldeyse onları tüketebilirsiniz.Filizlenmiş patates yenir mi? İşte, detaylar...

FİLİZLENMİŞ PATATESLER

Patatesler bulundukları yerde uzun süre beklediklerinde filizlenirler. Bu durum tüketiciler için sağlıksızmış gibi bir algı oluşturur. Patatesin gövde kısmımın sağlıklı olduğu durumda onları tüketebilirsiniz. Ama gövde buruşmuşsa, o patatesler sağlığınıza zarar verebilir.

YEŞİL PATATESLER ZEHİRLEYEBİLİR

Aşırı ışığa maruz kalan patatesler yeşil renk alır. Bu durum, ışığa maruz kalan patateste solanine adlı alkaloid oluşumu sonucu oluşur. Bu şekilde olan patates zehirlenmeye neden olabileceği için yememelisiniz.

PATATES FİLİZLENMESİ NASIL ÖNLENİR?

Patatesi sıcak ortamlarda değil serin ortamlarda muhafaza etmek filizlenmeyi önlemeye yardım eder.

Patatesleri sakladığınız yerde hava sirkülasyonunu sağlayan.

Patatesleri nemden uzak tutun.

Tüm beslenme önerileri için öncelikle doktorunuza başvurunuz.