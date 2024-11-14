Filiz Yurtkoru kimdir? Buca Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmazlık çıkınca işçiler grev başlattı. Grev nedeniyle ilçede çöpler toplanamayınca sokaklarda yığınlar oluştu. Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru'nun ise bu duruma tepki gösteren halkın tepkisini duyduğu sırada canlı yayında fal baktığı ortaya çıktı. Filiz Yurtkoru kimdir? CHP Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

FİLİZ YURTKORU KİMDİR?

CHP Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru, aynı zamanda mühendistir.

Buca Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile belediyeyi temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler, grev başlattı.

SOKAKLAR ÇÖPLERLE DOLDU

Grevin ikinci gününde belediyenin neredeyse bütün birimlerinde çalışmalar durdu. İşçilerin grevde olması nedeniyle ilçe genelinde çöpler toplanmazken, çöp konteynerlerinin kenarları ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. İlçedeki çöp yığınları vatandaşları isyan ettirirken o dakikalarda ise Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru'nun canlı yayında tarot falı baktığı görüntüler ortaya çıktı.