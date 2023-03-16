Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Filiz Kerestecioğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Filiz Kerestecioğlu kaç yaşında, nereli? Filiz Kerestecioğlu hayatı ve biyografisi! Filiz Kerestecioğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Filiz Kerestecioğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Filiz Kerestecioğlu kimdir? Filiz Kerestecioğlu kaç yaşında, nereli? Filiz Kerestecioğlu hayatı ve biyografisi!

Filiz Kerestecioğlu KİMDİR?

Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 30 yıl avukatlık yaptı ve 11 yıl Güncel Hukuk Dergisi Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştı. Yasal Okuryazarlık El Kitabı, Kadın Odaklı Habercilik ve Duygu Asena'ya Saygı kitaplarının yazarlarındandır. Çeşitli kitap ve dergilerde yazıları yayımlandı. Şirin Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı Kurucusu, Mütevelli ve Yöneticisi, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucu Üyesidir. Güldünya Şarkıları Albümünde de yer alan Kadınlar Vardır şarkısının söz yazarı ve bestecisidir. Osmanlı'dan günümüze kadın hakları mücadelesini konu alan Kadınlar Vardır belgeselinin yapımcısıdır.

25 ve 26. dönemde İstanbul, 27. dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kâtip Üyeliği yaptı. 25 ve 26. dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyeliği, 26. dönemde ise Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü.

İyi düzeyde İngilizce bilen Kerestecioğlu, evli ve 1 çocuk annesidir.