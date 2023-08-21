Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi ve ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi üniversitede çalışıyor? Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Doç. Dr. Filiz Eryılmaz geliyor. Peki, Filiz Eryılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi üniversitede? Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

FİLİZ ERYILMAZ KİMDİR?

1982 yılında Aydın'da doğmuştur. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde başladığı lisans eğitimini 2004 yılında birincilikle tamamlamıştır. Ardından 2005 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansa başlamış ve bu bölümden 2008 yılında mezun olmuştur. 2008 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı doktora eğitimini 2014 yılında bitirerek doktor ünvanını hak kazanmıştır. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Politikası ana bilim dalında 2006-2016 yılları arasında araştırma görevlisi, 2016-2021 yılları arasında Dr. Öğretim Üyesi ve 2021 yılından bu yana Doçent olarak görev yapmaktadır.