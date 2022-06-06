Filiz Ersürer kimdir? Filiz Ersürer kaç yaşında, nereli? Filiz Ersürer'in oynadığı filmler hangileri? - Haberler

Başarılı oyuncu Filiz Ersürer yer aldığı diziler ve Filiz Ersürer oynadığı filmler ile gösterdiği başarılar aracılığıyla seyircilerden büyük beğeni toplamıştır. En Son Filiz Ersürer yer aldığı diziler ve Filiz Ersürer oynadığı filmler ile oyunculuk hususundaki iddiasını ortaya koyan Filiz Ersürer başarılı yapımlarla karşımıza çıkmaya sürdürmektedir. Peki, Filiz Ersürer kimdir? Filiz Ersürer kaç yaşında, nereli? Filiz Ersürer'in oynadığı filmler hangileri? Filiz Ersürer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FİLİZ ERSÜRER KİMDİR?

Filiz Ersürer, (d. 1955, İstanbul) Türk sinema sanatçısı.

1974'te Sinema Güzeli seçildi. 1976'da Sürgün filminde Fikret Hakan'la başrolde ilk kez kamera karşısına geçti. Daha çok başrollerde şarkıcı ve komedyenlere eşlik etti.

Başarılı oyuncu Filiz Ersürer yer aldığı diziler ve Filiz Ersürer oynadığı filmler ile gösterdiği başarılar aracılığıyla seyircilerden büyük beğeni toplamıştır. En Son Filiz Ersürer yer aldığı diziler ve Filiz Ersürer oynadığı filmler ile oyunculuk hususundaki iddiasını ortaya koyan Filiz Ersürer başarılı yapımlarla karşımıza çıkmaya sürdürmektedir.

DİZİ VE FİLMLERİ

Filiz Ersürer yer aldığı diziler ile gönüllerde taht kuran Filiz Ersürer, son haftalarda başarılı çalışmalara imza atmıştır. Filiz Ersürer oynadığı filmler ile son haftalarda gündemden düşmeyen Filiz Ersürer, projeleri değerlendirilen fazla irdelediğini söylemiştir. Filiz Ersürer yer aldığı diziler de her defasın da farklı rollerle karşımıza çıkan Filiz Ersürer oyunculuk hususundaki kabiliyetiyle çok konuşulmuştur. Filiz Ersürer oynadığı filmler başarısını pekiştiren Filiz Ersürer tüm rollerinin altından başarıyla kalkmayı bilmiştir.

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