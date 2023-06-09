Filiz Akın (d. 2 Ocak 1943, Ankara), Türk sinema oyuncusu, yazar ve sunucudur. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edildi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından Filiz Akın sağlık durumu nasıl? Filiz Akın hasta mı, hastalığı ne? soruları aratıldı.

Filiz Akın sağlık durumu nasıl? Filiz Akın hasta mı, hastalığı ne? merak ediliyor. Türk sinemasının asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak sinema tutkunlarının hayranlığını kazanan Filiz Akın, beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı olarak da tanınmaktadır. Peki, Filiz Akın sağlık durumu nasıl? Filiz Akın hasta mı, hastalığı ne?

FİLİZ AKIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olan Filiz Akın, sosyal medya hesabında sağlık durumu hakkında şöyle açıklama yaptı: