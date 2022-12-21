Filiz Akın hasta mı? Filiz Akın'ın sağlık surumu ne?

Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede tedavisine devam ediyordu. Sevenleri usta oyuncunun sağlık durumunu merak ediyordu .Üç gün yoğun bakımda kalan Akın'dan paylaşım geldi. Peki, Filiz Akın sağlık durumu nasıl? Filiz Akın hasta mı? Filiz Akının hastalığı ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

78 yaşındaki sinema oyuncusu Filiz Akın ağustos ayından beri sepsis hastalığıyla mücadele ediyor. Usta oyuncu Filiz Akının Sağlık durumunu sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Filiz Akın sağlık durumu nasıl? Filiz Akın hasta mı? Filiz Akının hastalığı ne? Detaylar haberimizde...

FİLİZ AKININ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Usta oyuncu Filiz Akın'ın sağlık durumu merak ediliyor. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu bir akciğer rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Sepsis sebebiyle ateşi 42 dereceye kadar çıkmış olan sanatçı yoğun bakıma alınmış ve midesine tüp takılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan Akın, sağlık durumu ile ilgili durumu sosyal medyadan paylaştı.

Instagram üzerinden bir post paylaşan Filiz Akın, tedavisini gerçekleştiren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek: "Bende bu sağlık meleklerinin gayretiyle iyileşmede bir hızlanma var. Daha önce bilseymişim keşke bu ekibi. Belki de ateş komasına girmeden daha hızlanırdı tedavi. Gene de şükür; başta Fatih Çakır olmak üzere Burçak Uzuntaş ve Gamze Sarıkaya'ya çok teşekkür ediyorum." dedi.

SEPSİS HASTALIĞI NEDİR?

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isimdir.

Bağışıklık sistemi normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salar. Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkar. Devam eden sepsis daha ağırlaşarak, septik şoka ilerlerse, bireyin tansiyonu, yani kan basıncı önemli ölçüde düşer. Bu da bireyin ölümüne yol açabilir.