İsrail ile Filistin arasındaki savaş devam ederken, Filistinliler Türkiye'ye mi gelecek sorusu gündeme geliyor. Türkiye Filistin'e yardım ediyor mu ve Filistin vatandaşları Türkiye'ye gelecek mi merak ediliyor. Peki, Filistinliler Türkiye'ye mi gelecek? Türkiye Filistin'e yardım ediyor mu?

Gazze'nin bombardıman altına alınması sonrası 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı iddia ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan DMM, Filistin vatandaşları için bilgi verdi. Filistinliler Türkiye'ye mi gelecek ve Türkiye Filistin'e yardım ediyor mu merak ediliyor. İsrail ve Hamas arasındaki gerilim giderek artıyor. Filistinliler Türkiye'ye mi gelecek? Türkiye Filistin'e yardım ediyor mu? Detaylar haberimizdedir…

FİLİSTİNLİLER TÜRKİYE'YE Mİ GELECEK?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

TÜRKİYE FİLİSTİN'E YARDIM EDİYOR MU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.