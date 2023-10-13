Filistinli öğrenci: "75 yıldır süren bu zulüm artık bitsin. Dönecek bir şehrimiz kalmadı"

İSTANBUL - Üniversite için Türkiye'de bulunan Filistinli Fady Nazli savaş mağduru ve Filistin'de bulunan abileri için tedirgin olduğunu, 75 yıldır süren bu savaş için de "Artık bu zulüm bitsin. Dönmek istiyoruz ama dönecek bir şehrimiz kalmadı" dedi.

Yaklaşık 1 hafta önce başlayan Filistin ve İsrail savaşıyla birlikte dünyanın her yerinde ailesinden uzakta okuyan üniversite öğrencileri gibi Türkiye'de okuyan 4500 Filistinli öğrenci de sevdikleri için endişeli durumda. Beykent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümünde okuyan Filistinli Fady Nazli da özellikle savaş mağduru olan abileri için endişelerini İHA'ya aktardı. Anne ve babasıyla birlikte Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelen ve ikinci sınıfta okuyan Nazlı'nın Filistin'de bulunan erkek kardeşleri saldırılar sonucunda hem işyerleri bombalandı hem de evleri. Abilerinin daha fazla zarar görmemek için bir hastaneye sığındığını ifade eden Nazlı, "fakat artık hiçbir yer güvenli değil. Bu savaş bitse bizde dönmek istiyoruz ama artık dönecek bir şehrimiz yok" dedi.

İsrail ile olan çatışmalara 2017 yılında Türkiye'ye gelmeden önce Gazze şehrinde 3 kez şahit olduğuna ve çok fazla acılara sahne olduklarını aktaran Nazli, "Savaş gerçekten çok kötü bir şey. Ben 2017'de Türkiye'ye geldim. Daha önce Gazze'de yaşarken 3 kez savaş yaşadım. Baya hasarlar, acı haberler gördük gözümüzle" dedi.

Evleri ve işyerleri bombalandı, aile fertleri hastaneye sığındı

Anne ve babasının Türkiye'de olduğunu fakat iki abisinin de Filistin'de kalacakları yerler bombalandığı için hastaneye sığındığını söyleyen Nazli, "2 abim var Filistin'de. 2 gün önce bizim evimizi bombaladılar, çok eskiden bu yana mağazalarımız vardı, onlar da yok. Artık abim için kalacak yer olmadığı için de hastanede kalıyor. Tabi ki de hiçbir yer güvenli değil. Neler olacağı da belli değil. Bir anda her şey değişebilir. Çok üzülüyorum. Abimle konuştuğumuz zaman 'Sürekli ayaktayız, sabırlıyız' diyor. Biz Filistinli olarak zaten hep öyle insanlarız" şeklinde konuştu.

"Artık bu zulüm bitsin"

Sivillerin öldüğü ve geriye dönmeye şehirlerin bile kalmadığı savaşın artık bitmesini ifade eden Nazli, "İsrail 75 yıldır, sürekli katliam ve soykırım yapıyor. Bu yeni bir şey değil. Fakat bugünlerde yine baya arttı. Diğer yandan sivillerin ölmesi gibi bir gerçek de var. Şimdiye kadar 2000 şehit var. Bunların 600 kadarı ise 15 yaş altı çocuklar. Hala da devam ediyor. Hatta daha da kötüye gidiyor. Sakinleşecek bir şey değil. Herkes zaten bu savaş için üçüncü dünya savaşı diye konuşuyor. Bize karşı uluslararası yasaklı silahlar kullanıyorlar fosfor gibi. Yazık ki kimsenin de sesi çıkmıyor. İlk olarak bu zulüm ve savaş bitmeli. Yıkılan yerler tekrar inşa edilmeli. Aslında ülkeme dönmek istiyorum ama gerçekten yaşamak için bir alanımız ve şehrimiz kalmadı" diyerek sözlerini sonlandırdı.